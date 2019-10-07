Песков заявил, что Кремль заинтересован в выполнении минских соглашений

Москва, 7 октября. Россия выступает гарантом выполнения минских соглашений по Донбассу, однако не может отвечать за действия Донецкой и Луганской народных республик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

7 октября в Донбассе должен начаться отвод войск. Украинские СМИ спросили у представителя Кремля, может ли Россия гарантировать выполнение этих обязательств военными ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России в свою очередь отметил, что Москва выступает в урегулировании этого конфликта на равных правах с Францией и Германией, поэтому не может приказывать республикам Донбасса.

«Вы знаете, что Москва наряду с Парижем и Берлином является гарантом Минского плана действий, мы, как и все страны, заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и положены на бумагу, под которыми стоят подписи, выполнялись», — отметил Песков.

«Мы с вами говорим об урегулировании внутриукраинского конфликта, — уточнил пресс-секретарь российского лидера. — Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса, но, вы знаете, ДНР и ЛНР в данном случае — это самостоятельные субъекты урегулирования конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта».

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию. За период гражданской войны на Украине в Донбассе погибли более 13 тысяч человек, свидетельствуют данные ООН. Обстрелы ВСУ в регионе продолжаются по настоящее время.

Накануне армия Донецкой Народной Республики сделала экстренное заявление в связи с очередным обстрелом со стороны украинской армии.