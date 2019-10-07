Кремль назвал территориальную целостность отправной точкой любых переговоров по Сирии

Москва, 7 октября. Кремль считает территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров по урегулированию в САР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков ответил, как в Кремле относятся к тому, что Турция готовит наступательную операцию в Сирии.

«В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии. Территориальная целостность Сирии является отправной точкой в ходе усилий по сирийскому урегулированию, и мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях придерживаться этого постулата. Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии», — объяснил он.

Песков также ответил на вопрос, беседовал ли на эту тему российский лидер Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Не было. Но общение с Анкарой у нас носит регулярный характер», — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США не будут выступать на стороне курдов, если Эрдоган начнет какие-то действия. Песков ответил на вопрос, «самоустранятся ли США из региона».

«Не нам решать, о чем этот сигнал. В целом позиция Российской Федерации — она была недавно возобновлена президентом России, что все иностранные силы, которые находятся нелегитимно на территории Сирии, должны эту территорию покинуть. Вот это основа нашей позиции», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь ответил на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в этой ситуации курды начнут искать активного диалога с Дамаском. Кремль назвал территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров.

«В данном случае важно избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского регулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, что путь предстоит долгий и сложный, но сейчас, когда уже закончилось формирование конституционного комитета, когда уже намечены сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. Слова главы Турции не встретили понимания Вашингтона. Напомним, глава политического крыла SDF Ильхам Ахмед заявила, что решающая роль в урегулировании конфликта в Сирии принадлежит России.

Конфликт на северо-западе Сирии стал следствием поддержки отрядов самообороны курдов Соединенными Штатами Америки. Власти Сирии расценивают эти действия как грубое нарушение государственного суверенитета. Кроме того, Турция усмотрела в деятельности поддерживаемых США курдов угрозу собственным национальным интересам. Операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, унесла тысячи человеческих жизней.