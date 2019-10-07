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Кремль назвал территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров

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Кремль назвал территориальную целостность отправной точкой любых переговоров по Сирии

Москва, 7 октября. Кремль считает территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров по урегулированию в САР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей

Песков ответил, как в Кремле относятся к тому, что Турция готовит наступательную операцию в Сирии.

«В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии. Территориальная целостность Сирии является отправной точкой в ходе усилий по сирийскому урегулированию, и мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях придерживаться этого постулата. Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии», — объяснил он.  

Песков также ответил на вопрос, беседовал ли на эту тему российский лидер Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Не было. Но общение с Анкарой у нас носит регулярный характер»,  — уточнил пресс-секретарь.

Кроме того, он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США не будут выступать на стороне курдов, если Эрдоган начнет какие-то действия. Песков ответил на вопрос, «самоустранятся ли США из региона».

«Не нам решать, о чем этот сигнал. В целом позиция Российской Федерации — она была недавно возобновлена президентом России, что все иностранные силы, которые находятся нелегитимно на территории Сирии, должны эту территорию покинуть. Вот это основа нашей позиции», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь ответил на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в этой ситуации курды начнут искать активного диалога с Дамаском. Кремль назвал территориальную целостность Сирии отправной точкой любых переговоров. 

«В данном случае важно избегать каких-либо действий, которые могут создать препятствия на пути сирийского регулирования. Мы знаем, что открываются определенные перспективы, что путь предстоит долгий и сложный, но сейчас, когда уже закончилось формирование конституционного комитета, когда уже намечены сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии. Слова главы Турции не встретили понимания Вашингтона. Напомним, глава политического крыла SDF Ильхам Ахмед заявила, что решающая роль в урегулировании конфликта в Сирии принадлежит России.

Конфликт на северо-западе Сирии стал следствием поддержки отрядов самообороны курдов Соединенными Штатами Америки. Власти Сирии расценивают эти действия как грубое нарушение государственного суверенитета. Кроме того, Турция усмотрела в деятельности поддерживаемых США курдов угрозу собственным национальным интересам. Операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», направленная против курдских отрядов ополчения, унесла тысячи человеческих жизней. 

Кремль назвал территориальную целостность отправной точкой любых переговоров по Сирии

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