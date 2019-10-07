В ДНР усомнились в проведении Украиной выборов в Донбассе

Украинские выборы в ДНР и ЛНР невозможны, пока Украина не выполнит требуемые от нее условия по минских соглашениям. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Матюшин, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Шансы на выборы

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» имеет шансы на выборах на территории Донбасса. Такое заявление сделал депутат от этой политической силы, глава парламентского комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко.

При этом ранее Яременко выразил мнение, что украинские власти хотят провести местные выборы на Украине, включая территории Донецкой и Луганской народных республик, в ближайшее время. Возможно, весной. В свою очередь, заметил он, Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение даст шанс начать диалог с новоизбранными местными властями.

«Я думаю, потенциал Зеленского и его партии не стоит недооценивать. Будем бороться», — заявил Яременко.

«Формула Штайнмайера» состоит из трех пунктов. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. Затем уже на постоянной основе вступает особый статус Донбасса.

Популизм и демагогия

Как отметил Александр Матюшин, Киеву следует помнить, что украинские выборы в Донбассе вряд ли состоятся, несмотря на подписанную украинской стороной «формулу Штайнмайера».

«Для начала Киеву следует разобраться с внутренней оппозицией в лице радикальных националистов и сторонников бывшего президента Петра Порошенко. Они активно протестуют против выполнения взятых киевской властью на себя обязательств, в противном случае грозя нынешнему президенту новым Майданом. И каким образом Киев планирует провести здесь выборы с участием украинских партий, если большинство из них не принимаются народом Донбасса», — добавил Александр Матюшин.

Кроме того, по мнению «Варяга», перед выборами в органы местного самоуправления Киеву следует принять закон «Об особом статусе органов самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей», при этом согласовав все пункты с представителями ДНР и ЛНР. Донбассу должны предоставить русский язык как второй государственный, право на самостоятельное формирование судебных органов, органов законодательной и исполнительной власти, собственные правоохранительные и вооруженные силы.

«Это целый комплекс мер, которые Киев не может выполнить уже на протяжении довольно долгого времени. Как они это сделают к весне следующего года? И вообще, о каких выборах может идти речь, если даже пробное разведение сил в двух населенных пунктах находится на грани срыва. Военные Украины саботируют приказы своего главнокомандующего — президента Владимира Зеленского. Поэтому все разговоры о предстоящих выборах в органы местного самоуправления являются чистым популизмом и демагогией. Это подтверждают и многочисленные обстрелы прифронтовой зоны со стороны ВСУ», — заключил Александр Матюшин.

1 октября в Минске прошла очередная встреча контактной группы по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».