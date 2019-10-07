Песков назвал неприемлемым задержание депутата Юмашевой в США

Москва, 7 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемым задержание депутата Государственной думы Инги Юмашевой в США, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос ФАН, официальный представитель Кремля подчеркнул, что реакция РФ по данному вопросу уже была изложена министерством иностранных дел.

«Это весьма тревожная информация, она безусловно вызывает у нас глубокую озабоченность. Мы считаем неприемлемыми подобные действия в отношении российского депутата», — подчеркнул Песков.

Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», в аэропорту встретил сотрудник ФБР, который устроил ей часовой допрос и предложил «продолжить общение» позже в неформальной обстановке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Форт-Росс — бывшее российское поселение в Калифорнии, а делегация намеревалась посетить форум с целью развития сотрудничества с американской стороной.

Внешнеполитическое ведомство заявило протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы. Дипломаты назвали допрос российского парламентария наглой провокацией и очередной враждебной акцией против России и ее представителей, которая нацелена на дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона.

Как подчеркнула Захарова, Юмашева ехала в США на официальное мероприятие, и, соответственно, документы подтверждали ее официальный статус. Дипломат обратила внимание, что допрос проводила не полиция, а ФБР. Это значит, что встреча российского парламентария в аэропорту «была неслучайной».