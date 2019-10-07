Песков рассказал, сколько зарубежных коллег поздравили Путина с днем рождения

Москва, 7 октября. Президент РФ Владимир Путин принял уже десять звонков от своих зарубежных коллег, желающих поздравить его с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У Путина сегодня день рождения. Он с родными и друзьями встречает этот праздничный день. После обеда дадим обобщенную информацию. Сегодня с 10 утра он принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег. Как всегда бывает в таких разговорах, помимо поздравлений затрагиваются и рабочие вопросы. Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, носит и рабочий характер», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера сообщил, что президент США Дональд Трамп пока не поздравил Путина с днем рождения.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Ранее Дмитрий Песков сообщил, что глава государства планирует провести праздник на природе в кругу родных и близких.

Накануне дня рождения глава государства побывал в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу. Путин любовался пейзажами и собирал грибы, сообщает НСН.

Ко дню рождения Путина Федеральное агентство новостей подготовило инфографику о том, как президент России отмечал эту дату в предыдущие годы. Например, в прошлом году глава государства провел праздник в кругу родных, близких и друзей.