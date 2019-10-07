Экс-депутат Рады предрек деградацию Украине из-за легализации проституции

Новый глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью изданию «Левый берег» сообщил, что в стране могут легализовать проституцию. Это будет означать деградацию общества, считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к легализации проституции и легких наркотиков на Украине, Клименко заявил, что выступает за «цивилизованное и законодательное решение» на государственном уровне.

«Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся», — пояснил он.

При этом глава Нацполиции высказался против легализации легких наркотиков, поскольку украинское общество к этому не готово.

Спиридон Килинкаров в беседе с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что для многих людей на Украине проституция — это очень болезненная тема.

«Ведь проститутки — это чьи-то дети. Они оказались в стране, в которой им не дали возможности для самореализации. У них возникает вопрос: а что именно дальше с этим делать? Предложить альтернативу они [власти] не могут», — сказал Килинкаров.

Власти Украины уже пытаются легализовать игорный бизнес, а теперь решили так же действовать в отношении проституции, говорит бывший депутат.

«Если мы так дальше будем реагировать, то мы и наркоманию легализуем, потому что она есть. Если такое явление есть, то давайте будем его цивилизовать. Но это деградация. Поэтому я отрицательно отношусь ко всему этому. Так, легализация подтолкнет еще большее количество людей к занятию этим делом. Это будет сигналом для общества, что это нормально. Это не аморально, а нормально. Считаю такое решение неправильным», — сообщил собеседник ФАН.

Политик добавил, что казино, проститутки и наркоторговля являются результатом деятельности или бездеятельности в правоохранительных органах Украины.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о легализации игорного бизнеса. Проект закона предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей. Кроме того, такие услуги будут оказываться на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам. В августе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах создать «украинский Лас-Вегас» и легализовать азартные игры.