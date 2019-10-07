Названы победители Нобелевской премии по медицине в 2019 году

Стокгольм, 7 октября. Нобелевскую премию по медицине в этом году получили Уильям Келин, Петер Ратклифф и Грегг Семенц.

Ученые занимались изучением реакции живых клеток на присутствие кислорода. Именно их исследование Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте счел наиболее важным открытием этого года.

Награждение победителей Нобелевской премии состоится 10 декабря — в день кончины основателя почетного приза, шведского изобретателя Альфреда Нобеля. Сумма каждой награды в прошлом году составляла девять миллионов шведских крон — чуть менее 950 тысяч долларов. Если победителей в номинации несколько, то сумма делится между ними.

В 2018 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Тасуку Хондзе и Джеймс Эллисон. Ученые работали над созданием иммунотерапии рака. Специалисты изучили механизмы работы разных белков, которые блокировали иммунную систему, помогая ей таким образом бороться с клетками опухоли.

Первая Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена в 1901 году. С тех пор лауреатами стали 216 человек.