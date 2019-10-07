Пассажирский Airbus чудом разминулся в небе с баллистической ракетой США

Вашингтон, 7 октября. США выпустили ядерную ракету в сторону пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану. Издание The Drive опубликовало видео инцидента.

По данным СМИ, ракета была запущена с подводной лодки у побережья Южной Калифорнии в период с 4 по 6 сентября текущего года. Всего в ходе испытаний с субмарины запустили четыре ракеты.

Эксперты The Drive отмечают, что траектория полета баллистической ракеты на видео гораздо более пологая и низкая, чем обычно, передает «Утро.ру». По мнению других специалистов, такая траектория вполне ожидаема в связи с появлением боеголовки W76-2. Вероятно, именно ее тестировали в ходе запуска ракеты.

«Низкая траектория значительно снижает время подлета», — рассказал эксперт Анкит Панда.

По словам специалистов, подобная ядерная боеголовка отличается небольшим весом и в сцепке с баллистической системой даже в малой мощности способна нанести удар практически в любой точке мира, сообщает «Царьград».

Ранее в Госдепе США рассказали об изменениях в ядерных арсеналах Штатов и России. В департаменте утверждают, что американская армия имеет большее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (668 против 513). Также, по данным ведомства, на 1 сентября 2019 года у России имелось 1426 боеголовок, а у США — 1376.