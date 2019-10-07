Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

Страховые компании смогут менять стоимость полиса ОСАГО в зависимости от наличия или отсутствия в автомобиле телематического датчика, сообщающего о скорости и географии передвижения транспортного средства и манере вождения клиента. Автоэксперты критикуют планирующиеся нововведения.
Госдума рассмотрит в первом чтении 15 октября разработанный Минфином законопроект о так называемой либерализации ОСАГО, пишут «Известия». В документе говорится, что с помощью информации, записанной датчиками, страховщики будут устанавливать индивидуальные тарифы для водителей. При отсутствии датчиков цена ОСАГО может существенно вырасти. При этом тарифный коридор ОСАГО планируется расширить уже в следующем году: для «богатых» регионов РФ полис подешевеет, а в маленьких городах, наоборот, подорожает на 82%.
По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, планирующиеся нововведения весьма сомнительны.
«Это все не очень хорошо, потому что попахивает картельным сговором. Потому что автомобилистам вдруг понадобится устанавливать еще какие-то коробочки в дополнение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже, в общем-то, наделена схожим функционалом — она тоже способна отслеживать передвижение автомобиля.
Но зато кто-то будет эти «жучки» в несметных объемах производить и неплохо себя чувствовать, а автомобилисты за свой счет их будут покупать, а если они откажутся, то будут вынуждены больше платить за страховку. Эта история — как тришкин кафтан, который мы перешиваем до бесконечности, а перешивается он с одной целью — взять с водителей побольше и не упрощать систему возмещения страхового случая», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Максим Кадаков.
Автоэксперт подчеркнул, что проблема возмещения страхового случая по ОСАГО как была пять лет назад, так и не решена до сих пор, но зато за это время выросло число «уловок», заставляющих водителей платить больше страховым компаниям.
«Это нехорошая тенденция и это навязывание услуг водителям, которые им, в общем-то, не особо нужны. Я говорю о датчиках. Безопасность вождения водителя надо оценивать по главному параметру — попадал он в ДТП или нет. Если в течение года он не оказывался в авариях, то какие к нему могут быть претензии? Платил человек штрафы или нет в течение года, можно узнать по базе данных ГИБДД.
Если человек нормально ездит, почему он должен промежуточно отчитываться? Я этого не понимаю. Не могу говорить за все автомобильное сообщество. Это мое личное мнение. Но, судя по тому валу писем и информационных рассылок о так называемой «либерализации» ОСАГО, который приходит на мой рабочий почтовый ящик, я понимаю, что когда так много говорят, что это полезно и здорово и платить больше будут только те водители, которые плохо себя ведут на дорогах, подспудно появляется ощущение, что где-то нас обманывают. Настолько сильно расхваливать хорошее дело, что уже оскомину набило, — зачем? Давайте лучше сделаем, чтобы кто-то действительно меньше платить. Но — нет. Нас теперь пугают необходимостью покупать какие-то дополнительные коробочки. А потом с таким же успехом заставят отчитываться, от жены водитель едет на работу или от любовницы. Если от последней — то повысят коэффициент. Это — бред», — заключил главред журнала «За рулем».