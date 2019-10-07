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Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

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Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

Страховые компании смогут менять стоимость полиса ОСАГО в зависимости от наличия или отсутствия в автомобиле телематического датчика, сообщающего о скорости и географии передвижения транспортного средства и манере вождения клиента. Автоэксперты критикуют планирующиеся нововведения.

Госдума рассмотрит в первом чтении 15 октября разработанный Минфином законопроект о так называемой либерализации ОСАГО, пишут «Известия». В документе говорится, что с помощью информации, записанной датчиками, страховщики будут устанавливать индивидуальные тарифы для водителей. При отсутствии датчиков цена ОСАГО может существенно вырасти. При этом тарифный коридор ОСАГО планируется расширить уже в следующем году: для «богатых» регионов РФ полис подешевеет, а в маленьких городах, наоборот, подорожает на 82%.

Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, планирующиеся нововведения весьма сомнительны.

«Это все не очень хорошо, потому что попахивает картельным сговором. Потому что автомобилистам вдруг понадобится устанавливать еще какие-то коробочки в дополнение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже, в общем-то, наделена схожим функционалом — она тоже способна отслеживать передвижение автомобиля.

Но зато кто-то будет эти «жучки» в несметных объемах производить и неплохо себя чувствовать, а автомобилисты за свой счет их будут покупать, а если они откажутся, то будут вынуждены больше платить за страховку. Эта история — как тришкин кафтан, который мы перешиваем до бесконечности, а перешивается он с одной целью — взять с водителей побольше и не упрощать систему возмещения страхового случая», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Максим Кадаков.

Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

Автоэксперт подчеркнул, что проблема возмещения страхового случая по ОСАГО как была пять лет назад, так и не решена до сих пор, но зато за это время выросло число «уловок», заставляющих водителей платить больше страховым компаниям.

«Это нехорошая тенденция и это навязывание услуг водителям, которые им, в общем-то, не особо нужны. Я говорю о датчиках. Безопасность вождения водителя надо оценивать по главному параметру — попадал он в ДТП или нет. Если в течение года он не оказывался в авариях, то какие к нему могут быть претензии? Платил человек штрафы или нет в течение года, можно узнать по базе данных ГИБДД.

Если человек нормально ездит, почему он должен промежуточно отчитываться? Я этого не понимаю. Не могу говорить за все автомобильное сообщество. Это мое личное мнение. Но, судя по тому валу писем и информационных рассылок о так называемой «либерализации» ОСАГО, который приходит на мой рабочий почтовый ящик, я понимаю, что когда так много говорят, что это полезно и здорово и платить больше будут только те водители, которые плохо себя ведут на дорогах, подспудно появляется ощущение, что где-то нас обманывают. Настолько сильно расхваливать хорошее дело, что уже оскомину набило, — зачем? Давайте лучше сделаем, чтобы кто-то действительно меньше платить. Но — нет. Нас теперь пугают необходимостью покупать какие-то дополнительные коробочки. А потом с таким же успехом заставят отчитываться, от жены водитель едет на работу или от любовницы. Если от последней — то повысят коэффициент. Это — бред», — заключил главред журнала «За рулем».

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