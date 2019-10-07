Автоэксперт заподозрил картельный сговор в планах страховщиков поднять стоимость ОСАГО

Страховые компании смогут менять стоимость полиса ОСАГО в зависимости от наличия или отсутствия в автомобиле телематического датчика, сообщающего о скорости и географии передвижения транспортного средства и манере вождения клиента. Автоэксперты критикуют планирующиеся нововведения.

Госдума рассмотрит в первом чтении 15 октября разработанный Минфином законопроект о так называемой либерализации ОСАГО, пишут «Известия». В документе говорится, что с помощью информации, записанной датчиками, страховщики будут устанавливать индивидуальные тарифы для водителей. При отсутствии датчиков цена ОСАГО может существенно вырасти. При этом тарифный коридор ОСАГО планируется расширить уже в следующем году: для «богатых» регионов РФ полис подешевеет, а в маленьких городах, наоборот, подорожает на 82%.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, планирующиеся нововведения весьма сомнительны.

«Это все не очень хорошо, потому что попахивает картельным сговором. Потому что автомобилистам вдруг понадобится устанавливать еще какие-то коробочки в дополнение к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», которая уже, в общем-то, наделена схожим функционалом — она тоже способна отслеживать передвижение автомобиля. Но зато кто-то будет эти «жучки» в несметных объемах производить и неплохо себя чувствовать, а автомобилисты за свой счет их будут покупать, а если они откажутся, то будут вынуждены больше платить за страховку. Эта история — как тришкин кафтан, который мы перешиваем до бесконечности, а перешивается он с одной целью — взять с водителей побольше и не упрощать систему возмещения страхового случая», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Максим Кадаков.

Автоэксперт подчеркнул, что проблема возмещения страхового случая по ОСАГО как была пять лет назад, так и не решена до сих пор, но зато за это время выросло число «уловок», заставляющих водителей платить больше страховым компаниям.