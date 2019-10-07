Пользователей Сети восхитил необычный лайфхак американки по успокоению детей

Вашингтон, 7 октября. Американка Джессика Д’Энтремонт поделилась с подписчиками в социальной сети Facebook способом, который помог ей успокоить двух дочерей. Пользователи Сети остались в восторге от необычного лайфхака.

Жительница Штатов рассказала, что приобрела детские пижамы, которые в темноте начинают светиться. Матери удалось убедить девочек, что сияние будет исходить от одежды только в том случае, если они «зарядят» ее, лежа неподвижно при включенном свете.

«Мне даже не стыдно», — передает «ФедералПресс» слова Д’Энтремонт.

Пост американки стал настолько популярным, что собрал за неделю более 50 тысяч комментариев и 200 тысяч лайков, пишет «Царьград». Многие родители поблагодарили Д’Энтремонт, отметив, что теперь не будут «ломать голову» над подарком на Рождество.

«Это просто гениально!» — восхитилась Kate Chant.

Ранее американский психолог из Колумбийского университета дал совет, который поможет родителям эффективно справиться с ситуацией, когда ребенок рассержен. Эксперт рекомендует использовать так называемую «кнопку паузы», чтобы успокоиться и понять, как следует поступать дальше и реагировать на разозленного малыша. При этом, уточнил психолог, важно помнить, что ребенок имеет право на собственную точку зрения, которая может отличаться от позиции родителей.

Накануне актриса театра и кино Мария Миронова, которая на днях родила в одной из клиник в Греции, рассекретила имя и пол малыша. Артистка стала матерью мальчика по имени Теодор.