Вашингтон, 7 октября. Россия сократила за полгода количество ядерных боеголовок на 35, в то время как Соединенные Штаты Америки нарастили на 11 единиц. Об этом сообщил Государственный департамент США.

Госдеп рассказал об изменении ядерных арсеналов США и России. По данным ведомства, на 1 сентября 2019 года у России имелось 1426 боеголовок, а у США — 1376. При этом американская армия имеет большее количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (668 против 513).

Госдеп подчеркнул, что оба государства не выходят за рамки Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Как пишет РИА Новости, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия расширяет свой ядерный арсенал для противостояния США. Ранее он уточнил, что при продлении СНВ-3 нужно учитывать все новое оружие, которое разрабатывает Москва.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок действия истекает в феврале 2021 года. Договор можно заменить другим документом или продлить на пять лет. В Вашингтоне заявили, что решение по СНВ-3 будет принято в 2020 году.

В июне занимавший тогда пост советника президента США Джон Болтон назвал договор «ущербным» и заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен. Он отмечал, что США настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений. По словам Болтона, оно должно быть заключено при участии России и Китая.

В начале сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о необходимости диалога по вопросу продления СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами.