Однокурсник Путина по юридическому факультету рассказал о студенческих годах президента

Москва, 7 октября. Адвокат и сокурсник президента России Владимира Путина во времена учебы в Ленинградском государственном университете Александр Афанасьев в честь дня рождения главы государства поделился подробностями студенческой жизни российского лидера.

Сегодня Афанасьев — адвокат и заведующий Адвокатской консультации 17 СПбГК, а Владимир Путин — первое лицо России, но когда-то оба они были студентами юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) и учились на одном курсе.

В беседе с iReactor однокурсник главы России рассказал о том, каким был в студенчестве президент.

«Он был серьезный молодой человек, всегда занятой. Спортом занимался. Спорт занимал у него большую часть жизни. На сборах военных мы были, там забавных историй было много. Но это все забавное было в нашей батарее, в 7-й, а он в 8-й был. Там у него было все тихо, без разгула страстей», — поделился Афанасьев.

К Путину, вспоминает он, все в университете всегда относились с уважением, даже несмотря на то, что он тогда был недавним выпускником школы, хотя большинство ребят на курсе были старше по возрасту и уже отслужили в армии.

Афанасьев также отметил, что Путин был очень честным человеком, учитывая существующее в то время формальное господство коммунистической идеологии. Для Путина главной задачей тогда была учеба.

«Теперь, по прошествии лет, могу сказать, что он был очень честным человеком. В то время при формальном господстве коммунистической идеологии люди добивались всего за счет горлопанства, за счет откровенной прокоммунистической идеологии. И многие шли по этому пути, становились комсомольскими лидерами, вожаками. А он далек был от всего этого, для него была учеба, он в эту демагогию не впадал», — рассказал Афанасьев.

По мнению Афанасьева, со времен студенчества Путин мало изменился.

Он всегда понимал «всю абсурдность того, что происходило в нашей стране», но никогда публично по этому поводу не высказывался, поскольку собирался идти служить в комитет госбезопасности, рассказал адвокат.

Владимир Путин окончил юридический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова по кафедре международного права в 1975 году. В следующем году прошел курсы переподготовки оперативного состава КГБ в Ленинграде, в 1979 году проходил такие же курсы и в Москве, при Высшей школе Комитета государственной безопасности СССР им. Ф. Э. Дзержинского.

В 1985 году будущий президент России окончил Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова, нынешнюю Академию внешней разведки.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. В этом году российскому лидеру исполняется 67 лет.

К празднику редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек в разные годы отмечал свои дни рождения.