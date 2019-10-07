Россияне завоевали 11 медалей на 6 Кубке мира по Киокушин карате. ФАН-ТВ

6 Кубок мира по Киокушин карате прошел в московском Дворце Спорта «Динамо в Крылатском» 6 октября. Российские спортсмены завоевали 11 медалей: три золотые, две серебряные и шесть бронзовых. На высшую ступень пьедестала поднялись Руслан Хасанов, Олег Токарев и Алексей Рыгин.

Мероприятие было организовано ОФСОО (Общероссийская физкультурно спортивная общественная организация) «Союз Киокушин Каратэ России» при содействии Попечительского Совета. Гендиректор международной организации каратэ «Союз Киокушинкайкан» Ясухиро Сичинохе поздравил своего российского коллегу Александра Крамышева с отличной организацией кубка.