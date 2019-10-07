Первый в России штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Изобильный, 7 октября. Житель города Изобильный Ставропольского края получил штраф из-за неосторожного курения на балконе, которое привело к пожару. Об этом рассказал официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.

По данным ведомства, пожар на балконе многоэтажного жилого дома произошел 3 октября, его площадь составила 0,5 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, в результате ЧП никто не погиб и не получил травмы.

Дегтярев сообщил, что личность виновника инцидента установили, в его отношении составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Примечательно, что это первый в России штраф из-за курения на балконе, выписанный согласно правилам, вступившим в силу 1 октября.

Мужчина, по вине которого произошел пожар, должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, согласно требованиям МЧС, с 1 октября на балконах и лоджиях по правилам противопожарной безопасности запрещено пользоваться открытым огнем (мангалы, свечи и так далее). Если курение на балконе приведет к возгоранию, виновный может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. О безопасном с пожарной точки зрения курении на балконе собственники или наниматели квартир должны позаботиться самостоятельно: иметь под рукой ведро с песком или — в крайнем случае банку с водой.

Как объяснил в разговоре с Федеральным агентством новостей главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев, новые правила курения на балконах созданы не для доносов на курильщиков, а для формирования в России культуры обращения с огнем.