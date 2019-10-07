Правительство РФ установило допустимую долю трудовых мигрантов на 2020 год

Москва, 7 октября. Российское правительство установило допустимую долю трудовых мигрантов в разных отраслях экономики на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Допустимая доля иностранных рабочих утверждается правительством, чтобы регулировать привлечение трудовых мигрантов в различных экономических сферах. При установлении норм учитываются региональные особенности рынка труда, а также необходимость устройства на работу россиян в приоритетном порядке.

Отмечается, что во многих отраслях допустимая доля иностранных работников осталась такой же, как и в 2019 году. Например, в сфере наземного пассажирского транспорта и автомобильных грузоперевозок доля трудовых мигрантов не должна превышать 26% от общего числа работников, а в спорте — 25%. Прежней осталась и норма для выращивания овощей — в этой области должно быть не более 50% иностранных работников, сообщает «Ридус». В этом году данное ограничение не распространяется на Приморский край и Астраханскую область, однако в 2020 году оно будет действовать по всей России.

В строительной сфере доля трудовых мигрантов не должна превышать 80%. В 2020 году ограничение не коснется Москвы, Амурской области и Бурятии, а для Дагестана норма составит 50%.

Как показал социологический опрос, проведенный ранее «Левада-центром», против притока трудовых мигрантов выступают три четверти россиян, передает «Царьград». 72% граждан РФ уверены, что российское правительство должно вводить ограничения в этой сфере.