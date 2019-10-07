Сирия, 7 октября. США приступили к выводу своих отрядов из северных районов Ракки и Хасаки. Боевики вооруженной оппозиции нанесли удары по городу Хама. Протурецкие исламисты атаковали курдов на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом исламистов в городе Хама.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об атаке неизвестных беспилотников на юго-западе от Алеппо.

Курды: подверглись обстрелам протурецких боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; задержали мужчину в населенном пункте Зебьян в Дейр-эз-Зоре по обвинению в связях с ИГ1; укрепляют свои позиции на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: начали выводить свои отряды из северных районов Ракки и Хасаки.

Провинция Алеппо

Агентство новостей ANF News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, выступающие при поддержке Турции, продолжают атаковать позиции курдов в северной части Алеппо. Протурецкие исламисты открыли огонь по городу Тель-Рифат. О возможных жертвах среди курдских бойцов или мирных жителей пока ничего неизвестно.

Тем временем джихадисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», отряды которой базируются юго-западнее Алеппо, заявили о том, что их оборонительные сооружения в районе ферм Икарда подверглись атаке неизвестных беспилотников. Радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1*** приступили к публикации данных сообщений вскоре после того, как накануне боевые вылеты ВКС России привели к уничтожению по меньшей мере 12 боевиков связанной с «Аль-Каидой»1* (запрещена в РФ) группировки «Хуррас Ад-Дин» в соседнем Идлибе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что радикалы «Демократических сил Сирии»**** (SDF) арестовали одного из местных жителей в населенном пункте Зебьян по обвинению в принадлежности к «Исламскому государству»1. Мужчина по имени Шафак Халуф Аль-Хаджим был задержан во время молитвы в мечети. Отмечается, что рейд был проведен при поддержке ВВС возглавляемой США международной коалиции, которые осуществили несколько боевых вылетов, нанося авиаудары по территориям, якобы полностью зачищенным от террористов ИГ курдами.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (ragipsoylu) сообщает о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу отрядов из района сирийско-турецкой границы. Американские подразделения покинули территории вблизи городов Тель-Абъяд и Рас Аль-Айн, расположенных в северной части Ракки и Хасаки. При этом, согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), официальный представитель США проинформировал SDF о том, что им не следует рассчитывать на защиту Соединенных Штатов в случае нападения турецких войск. Напомним, Вашингтон не выполнил свои обязательства по созданию так называемой безопасной зоны в северной Сирии, ввиду чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать полномасштабную военную операцию под названием «Источник мира» к востоку от Евфрата. Как стало известно накануне, в грядущем наступлении также примут участие 14 тысяч боевиков, действующих в составе формирования «Сирийская национальная армия», которое было создано 4 октября.

Провинция Хама

Исламисты антиправительственных бандгрупп вновь ударили по подконтрольным Сирийской арабской армии (САА) территориям, спровоцировав вооруженный конфликт на линии разграничения сил сторон. Twitter-канал (Step_Agency) заявляет о том, что под обстрелом боевиков оказались окраины административного центра провинции в районе Аш-Шариа, в результате чего якобы был уничтожен танк сил САР. Тем не менее официальные новостные порталы данную информацию пока не подтверждали. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения в настоящий момент уточняются.

Провинция Хасака

В преддверии начала турецкой военной операции на севере САР курды продолжают укреплять свои позиции на границе, направляя дополнительные отряды к северным окраинам Хасаки. Кроме того, опорные пункты «демократической армии» и Отрядов народной самообороны (YPG) были обнесены бетонными блоками, передает информационный портал Halab Today TV.

Между тем бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа в коалиции по борьбе с ИГИЛ1 Бретт Макгарк на своей странице в сети Twitter (brett_mcgurk) заявил, что Турция не имеет возможности контролировать лагерь для беженцев «Аль-Хол», в котором содержится большое количество членов семей террористов. Американский политик уверен, что впоследствии это может привести к возрождению ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.