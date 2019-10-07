Ложь западных СМИ о РФ обсудили на IX Балтийском форуме соотечественников

Санкт-Петербург, 7 октября. Информационная кампания Запада, направленная против России, стала одной из главных тем IX Балтийского форума соотечественников, который проходил с 1 по 4 октября, сообщила доктор политических наук, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина.

Еремина напомнила, что форум объединяет представителей русскоязычного сообщества стран Прибалтики, которые стремятся наладить диалог между государствами. На встречах обсуждаются актуальные проблемы, в частности нарушение прав русскоязычного населения за рубежом. На мероприятие в этом году прибыли более сотни представителей прибалтийских стран.

Наиболее оживленную дискуссию вызвал вопрос о роли СМИ в информационном противостоянии. Этому вопросу была посвящена стратегическая сессия, состоявшая после пленарного заседания форума. Еремина назвала пять пунктов, почему подобные встречи необходимы в текущей ситуации.

«Во-первых, в условиях постправды, должно быть понимание, что сама правда себя уже не защитит, так как информация о России и ее политике не просто искажается, но зачастую искажается многократно и последовательно по цепочке зарубежными СМИ», — констатировала она.

Во-вторых, она отметила, что зарубежные СМИ меняют язык при использовании терминов, которые интерпретируются политически и превращаются в лозунги. Она пояснила, что речь идет о манипуляции информацией с определенными целями. Еремина убеждена, что такие шаги идут вразрез с высокими нормами журналистики.

Политолог в качестве третьего пункта указала инструмент так называемой «мягкой силы», которыми на Западе являются мейнстримные СМИ, публикующие ложь об РФ.

«Отсюда такое яростное стремление вытеснить российские «Спутник» и Russia Today с информационной арены, тем более, что эти издания имеют версии на национальных языках, что облегчает доступ к ним граждан других государств, пояснила Еремина. — Представители «Спутника» на форуме рассказали о серьезном давлении и сложностях в работе».

Она отметила, что альтернативная подача информации российских СМИ зачастую приводит к тому, что эти издания получают более высокие рейтинги на Западе.

«Но это означает, что противостояние информационное будет наращиваться», — добавила она.

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, в-четвертых, отметила повышающуюся роль России. По ее словам, страна теперь может взять на себя задачу артикулировать проблему прав человека, перехватывать повестку в этом направлении у США и Великобритании.

Пятым пунктом она отметила необходимость противостоять информационной кампании Запада против России.