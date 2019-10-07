Курды сообщили об отводе сил США от границы Сирии и Турции

Дамаск, 7 октября. Силы США отошли с приграничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности с союзными им курдскими формированиями. Об этом говорится в заявлении проамериканских курдских «Демократических сил Сирии» (SDF).

В командовании SDF заявили, что США отвели свои войска от сирийско-турецкой границы в то время, как Турция «готовится к оккупационной операции» на северо-востоке САР.

«Вопреки усилиям с нашей стороны с целью избежать военной эскалации с Турцией и всем действиям, проведенным нами для создания безопасности на границе, и всего сделанного нами в данном направлении, США отвели свои войска с пограничных с Турцией территорий», — говорится в заявлении SDF.

В командовании формирования также предупредили, что военная операция Анкары негативно скажется на борьбе курдов с террористами и «уничтожит все», что было сделано для «достижения стабильности» в последние годы. В заявлении отмечается, что SDF не отказывается от самообороны и призывает «курдов, ассирийцев и арабов сплотить ряды и встать на защиту родины против турецкого агрессора».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил, что США начали выводить свои силы с северо-востока Сирии, где Анкара планирует провести операцию по созданию «зоны безопасности». По итогам состоявшихся накануне телефонных переговоров Эрдогана и президента США Дональда Трампа Белый дом сообщил, что Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться поблизости от места ее проведения.

Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара может начать операцию на севере Сирии «в любой момент». По его словам, целью военных действий станет очистка приграничной территории от сил сирийских курдов и создание там зоны безопасности для бежавших от войны в Турцию граждан Сирии. Анкара считает «Демократические силы Сирии» (SDF) непосредственно связанными с террористами из «Рабочей партии Курдистана». Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил об обеспокоенности Вашингтона возможной нескоординированной военной операцией Турции в регионе.

Напомним, летом 2019 года в ходе переговоров Турция и США обсудили создание зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон согласовали формирование координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения США и Турции, так как действия Анкары и Вашингтона нарушают суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также противоречат принципам международного права.