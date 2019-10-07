Как смещение главы «Нафтогаза» привело бы к потере суверенитета Украиной

Политолог Владимир Брутер уверен, что смена руководства украинского «Нафтогаза» привело бы к потере Киевом суверенитета.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что весной группа связанных с президентом Дональдом Трампом американских бизнесменов Льва Парнаса, Игоря Фурмана и Гарри Сарджианта III, пыталась сместить руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» и поставить на этот пост нового начальника.

Указывается, что бизнесмены планировали заменить Андрея Коболева на Андрея Фаворова, однако после победы на украинских президентских выборах Владимира Зеленского план был сорван.

По мнению российского политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, «американские бизнесмены во время заключения сделки с украинскими элитами преследовали вполне конкретные цели».

«Они говорили, если вы хотите, чтобы мы взяли ответственность за вашу энергетическую безопасность, то вы а) должны отдать нам «Нафтогаз» и б) не вмешиваться в его дела. Но если вы хотите что-то делать сами, то пожалуйста делайте, правда, мы топить за вас тогда не будем. Можно подумать, что у Украины есть какой-то суверенитет над «Нафтогазом» и над всеми этими процессами (транзит газа — Прим. ФАН), очевидно же, что они все время прячутся за чьи-то возможности, в том числе возможности Еврокомиссии. Соединенные Штаты помогают им в том, чтобы не допустить строительства «Северного потока — 2» и все это вместе говорит о том, что суверенитета на Украине как не было, так и нет», — поясняет Брутер.

В целом сегодняшняя Украина мало похожа на суверенное государство, способное самостоятельно решать важнейшие политические и экономические задачи. Соответственно, до президентских выборов киевское руководство не особо дорожило системообразующим предприятием.

«Да, поэтому одним «Нафтогазом» больше, одним меньше. Пустяки, дело житейское. Соответственно, если бы сделка состоялась, то США сделали все для того, чтобы транзита не было бы на российских условиях и, во-вторых, США бы тогда выставляли условия не только России. Они бы выставляли условия и другим странам, это самое главное. Они бы использовали его в своих целях, возможно в чем-то это бы шло на пользу Украины, а возможно и наоборот — категорически бы этому противоречило. Но сейчас Украина вынуждена договариваться очень сложными и часто неприятными способами и во всем пытаться искать поддержку Запада, притом, что Запад ее поддерживает, но делает это не очень активно и не очень искренне», — утверждает собеседник ФАН.

С Владимиром Брутером согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, который в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, речь действительно в первую очередь могла идти о транзите газа.

«Как группа этих бизнесменов, так соответственно и сам Дональд Трамп могли использовать газовый транзит, энерготранзит через Украину как с одной стороны бизнес-фактор, так и фактор политический. Впрочем, все это сливается воедино. «Нафтогаз» — это компания, которая занимается транзитом газа и нефти, газовые потоки остаются пока значимыми, более того, остаются очень важными для России — одного из экспортеров и основных поставщиков газа Европейскому союзу. Поскольку США выступают в качестве конкурента, то для них вполне возможно выгодно было бы как раз либо полное прекращение этого транзита, либо контроль, либо как минимум контроль над этим транзитом», — заключил Безпалько.

Напомним, 5 октября газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министр энергетики США Рик Перри настаивал на том, чтобы Киев расширил состав правления компании «Нафтогаз» и включил в него американских бизнесменов.