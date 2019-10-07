Госдума рассмотрит закон о компенсациях пострадавшим от застройщиков членам ЖСК

Москва, 7 октября. Депутатам Госдумы предложили рассмотреть проект о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении соответствующий законопроект. Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Согласно документу, речь идет об уравнивании в правах участников ЖСК, организованных до перехода на проектное финансирование, с обманутыми дольщиками. При принятии такого закона они также смогут рассчитывать на компенсацию за счет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Мы с вами в прошлой сессии предусмотрели направление государственного финансирования на достройку проблемных объектов, в том числе объектов, которые переданы жилищно-строительным кооперативам в ходе процедуры банкротства застройщиков. И процедура сейчас выглядит следующим образом — если мы берем просто проблемный объект, то Фонд зашиты прав участников долевого строительства принимает решение о целесообразности его достройки. Если целесообразно — достраивает, если нет — выплачивает компенсации», — напомнил один из авторов законопроекта Николай Николаев.

По домам, которые переданы ЖСК, предусмотрена только одна процедура — это достройка, обратил внимание парламентарий. По его словам, на устранение этой несправедливости направлена данная инициатива.

Депутат также рассказал о замечаниях, которые поступили к документу.