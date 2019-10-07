Украинская прокуратура завела дело о похищении Саакашвили по приказу Порошенко

Киев, 7 октября. Главная военная прокуратура Украины завела дело по заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через украинскую границу в Польшу 18 февраля 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Саакашвили заявил о намерении обратиться с жалобой в Генпрокуратуру Украины в связи с его «похищением и незаконным выдворением» из страны в 2018 году, которое осуществлялось по «личному приказу» экс-президента государства Петра Порошенко. Он добавил, что речь идет о сотрудниках службы безопасности бывшего президента, а также охранниках депутата Верховной рады Игоря Кононенко, которые были переодеты в пограничников.

Политик выразил уверенность, что суд приговорит к реальным тюремным срокам всех причастных к его похищению и депортации.

В понедельник в главной военной прокуратуре Украины сообщили, что в ведомство поступило заявление от Саакашвили.

«Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

Напомним, Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и пост губернатора Одесской области. Впоследствии Порошенко аннулировал паспорт, поскольку во время его оформления политик предоставил, по словам экс-президента, недостоверную информацию, передает «Ридус».

Позднее Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников, прорвав оцепление на пограничном пункте во Львовской области. В феврале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили и депортировали его на территорию Польши.

Позднее бывший президент Грузии заявил, что его незаконно выдворили с территории Украины. Он уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Как напоминает «Газета.ru», шестой украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему главе Грузии и экс-губернатору Одесской области гражданство Украины в мае этого года, спустя несколько дней после вступления на высший административный пост страны.

Ранее Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы вернется в родную страну, чтобы «восстановить ее государственность».