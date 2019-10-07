Трудоустройство иностранных студентов предложили упростить в России

Москва, 7 октября. Российские сенаторы и депутаты выступили с инициативой разрешить иностранным студентам устраиваться на работу в РФ без трудового патента. Соответствующий законопроект направят в Госдуму в течение следующей недели, сообщил один из авторов поправок вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов.

Он уточнил, что сейчас иностранный студент может устроиться на работу в России без специального разрешения только во время летних каникул, либо на предприятия, созданные самими учебными заведениями.

«Это существенно усложняет положение иностранцев, приезжающих получать образование в России, их адаптацию в нашей стране», — подчеркнул Умаханов.

Согласно предлагаемым поправкам, иностранные студенты смогут устроиться на работу в РФ без специального разрешения. Как считают авторы законопроекта, министерству труда достаточно будет уведомления от вуза о том, что студент работает в свободное от учебы время в условиях неполного трудового дня. Также сенаторы и депутаты предлагают уравнять размер подоходного налога для россиян и студентов из других стран. Как рассказал Умаханов «Парламентской газете», сейчас для граждан РФ этот налог составляет 13%, а для иностранцев, работающих в России, действует ставка 20%.

Ранее Госдума РФ приняла закон о бессрочном виде на жительство для русскоговорящих иностранцев, желающих жить и работать в России. Как рассказал председатель профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, принятый закон позволит предоставить бессрочный вид на жительство иностранным студентам, с отличием окончившим российские вузы.