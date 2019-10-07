Эрдоган сообщил о выводе войск США с северо-востока Сирии

Анкара, 7 октября. США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция собирается провести операцию по созданию «зоны безопасности». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. По его итогам Белый дом заявил, что Вашингтон получил подтверждение о «скором начале» военной операции Анкары на севере Сирии и отказывается участвовать в ней или находиться поблизости от места ее проведения.

Эрдоган перед вылетом в Сербию сообщил, что вывод американского контингента с территории региона начался после его переговоров с Трампом. Заявление президента Турции транслировал телеканал NTV.

«После наших переговоров, которые состоялись вчера вечером, начался процесс вывода [американских] войск, как и обещал господин президент. Сейчас наши компетентные органы ведут работу [по этому направлению]», — сказал Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил о завершении «приготовлений и разработки плана операции», а также о том, что «были отданы необходимые приказы». По его словам, атаки на севере Сирии будут проводиться «с земли и с воздуха». Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил об обеспокоенности Вашингтона возможной нескоординированной военной операцией Турции в регионе.

Летом 2019 года в ходе турецко-американских переговоров обсуждалось создание зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон согласовали формирование координационного центра, который будет осуществлять организацию совместной деятельности военных двух стран в планируемой зоне безопасности.

Дамаск выступает против соглашения США и Турции. Власти САР отметили, что действия Анкары и Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также противоречат принципам международного права.

Напомним, Дональд Трамп отдал приказ о полном выведении войск США из Сирии в декабре 2018 года, однако 1 января 2019 года глава Белого дома заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода американского контингента из САР, и продлил срок выведения войск до четырех месяцев. Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно, так как ее действия проводятся без согласия и координации с Дамаском и соответствующей резолюции СБ ООН.