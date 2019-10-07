Медведев пожелал Путину успехов в работе на благо России

Москва, 7 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и пожелал успехов в работе на благо страны. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Премьер РФ присоединился к поздравлениям Путина и передал пожелания по телефону.

«Дмитрий Медведев пожелал главе государства здоровья и успехов в работе на благо России», — сказал Осипов.

Напомним, 7 октября отмечает день рождения президент России Владимир Путин. В этом году ему исполняется 67 лет​​​.

Ежегодно он получает множество поздравлений от официальных лиц зарубежных государств и России.

В частности, сегодня Путина по-русски поздравил президент Молдавии Игорь Додон. Текст поздравления на русском языке с переводом был опубликован в Facebook-аккаунте молдавского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что свои 67 лет Путин встретит в кругу друзей и близких на природе. Также Песков сообщил, что накануне своего праздника глава РФ побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой.

Специально к 7 октября редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек отмечал свои дни рождения.

Российскому лидеру приходилось встречать свой праздник по-разному, в том числе и прямо на работе, проводя в этот день встречи, совещания и официальные визиты.

Доводилось праздновать и в компании иностранных коллег. Например, когда 7 октября 2017 года к Путину прилетел бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который подарил российскому лидеру вышитое покрывало с изображением их рукопожатия.

В другой раз Путин отметил свой день рождения в компании президента Китая Си Цзиньпина. Обстановка, в которой российский лидер празднует свой день рождения, как правило, каждый год абсолютно разная.