В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе

Киев, 7 октября. Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями. Об этом заявил депутат Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Ранее контактная группа в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», в соответствии с которой закон об «особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вступает в силу на временной основе в день выборов. На постоянной основе документ начнет действовать после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования.

«Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога», — сказал Яременко в интервью «РБК-Украина».

По словам депутата, сейчас любые контакты с представителями ДНР и ЛНР создают для Киева «огромные политические трудности».

Парламентарий отметил, что власти Украины готовы говорить об «особом статусе» Донбасса в рамках децентрализации и увеличения полномочий местных общин, но не регионов или ДНР и ЛНР. По его словам, «внутренние дискуссии» внутри «Слуги народа» сводятся именно к этому. При этом Яременко отказался говорить, на какие уступки готовы пойти украинские власти в переговорах по статусу Донбасса.

«Это нормальная тактика переговоров — заявлять о гораздо меньших уступках, чем те, на которые ты реально готов идти», — заявил депутат.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о проведении выборов Донбассе остается ключевым в ситуации с «особым статусом» региона. По его словам, выборы могут состояться только в соответствии с украинским законодательством и только тогда, когда «нет пулеметов, танков, другого оружия».

Напомним, 1 октября стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера». В СМИ появилась информация, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма подписал документ.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, пришедшим к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. Найти решение внутриукраинского конфликта пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.