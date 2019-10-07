Москва, 7 октября. В Москве надеются на освобождение задержанной российской журналистки Юлии Юзик в ближайшее время, заявил руководитель второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

По его словам, посол России в субботу посетил внешнеполитическое ведомство Ирана. Кабулов уточнил, что разбирательство по делу Юзик завершается, скоро ее должны освободить.

Как пишет РИА Новости, МИД РФ заявил, что задержанную в Иране россиянку Юзик освободят на этой неделе.

Юлия Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту по неизвестным причинам у нее забрали паспорт, а через три дня ее арестовали.

Журналист Борис Войцеховский на своей странице в Facebook сообщил, что россиянку обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По его словам, по прилету в аэропорт Тегерана у Юзик забрали паспорт, а до этого, «выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы».

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова взяла дело Юзик на личный контроль. Российский дипломат на своей странице в социальной сети написала, что в связи с задержанием россиянки в МИД РФ приглашен иранский посол «для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав» гражданки РФ.

Союз журналистов России назвал вероятной причиной задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране наличие у нее виз Израиля в паспорте.