Опубликованы отрывки из книги об умирающей Фриске

Москва, 7 октября. В Сети опубликованы первые отрывки книги о Жанне Фриске с рабочим названием «Блестка». Ее автором выступил сценарист и друг ушедшей из жизни певицы Геннадий Куркин.

В Интернете можно найти отрывки из первой главы книги «Блестки» (название связано с группой, где выступала певица — «Блестящие»). Повествование в ней идет от первого лица — Фриске, которая узнала, что у нее рак.

«Если вы читаете это, значит меня уже нет, — начинается произведение. — А значит, я могу говорить правду».

В опубликованных текстах в основном местом действия является Нью-Йорк, куда певица прилетела на лечение вместе с супругом Дмитрием Шепелевым.

Отрывки рассказывают, как певица переживала страшную новость о своем диагнозе, как менялось ее мировоззрение.

«Я чувствовала, как с тонким присвистом с каждым выдохом исходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения, — рассказывает Куркин от имени Фриске. — И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть…»

Певица во время болезни часто спала и чувствовала себя уставшей. В это время слухи о ее страшном недуге просочились в массы, и телефоны ее близких стали ломиться от входящих звонков.

«И в самом деле, что мне было сказать? — рассуждает «Фриске» в одном из отрывков. — Привет! Отмените концерт, я умираю? Я не приеду на интервью, у меня рак? Я не участвую в корпоративе, к этой дате я буду мертва?»

Певица и ее супруг страдали от резко возросшего внимания СМИ. Фриске осознавала, что как только она вернется в Россию, заголовки местных изданий «запестрят ее изуродованными болезнью фотографиями».

«Зашевелятся меж газетных разворотов плоские желтые черви, разносчики заразы сплетен», — утверждает героиня.

После переговоров с главой Первого канала Константином Эрнстом Шепелев и Фриске решаются на спецвыпуск передачи «Пусть говорят», чтобы удовлетворить любопытство публики и попросить о помощи.

«Я не хочу, чтобы кто-то знал о моей болезни, — признается певица, — ведь только когда правду кроме тебя знает кто-то еще, она становится необратимой».

В книге особое внимание уделяется отношениям между супругами: Фриске и Шпепелев наблюдали, как таяли на глазах их последние надежды на чудо.

«Дима снимает видео, останавливает запись, начинает сначала, снова останавливается, и вдруг плачет, навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу, — говорится в одном из отрывков о подготовке к спецвыпуску передачи. — Я смотрю на него. Я тоже хочу так».

Фриске в книге сравнивается себя с «поваленным бурем деревом», которое теряет листья и понимает, что «весны больше не будет», пишет StarHit.

«Так или иначе эта книга — мое последнее желание, то, в котором не отказывают — я желаю, чтобы, когда придет срок, мой сын прочел ее и испытал всю мою к нему так и несбывшуюся материнскую любовь», — сообщает от лица подруги Куркин.

В сентябре отец Жанны Фриске Владимир рассказал, как его дочь боролась с раком головного мозга.