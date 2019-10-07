Сотни сирийцев возвращаются в освобожденные города на севере Хамы и юге Идлиба

Дамаск, 7 октября. Сотни сирийских семей возвращаются в районы, освобожденные от терроризма, в сирийских провинциях Идлиб и Хама. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев сотни семей вернулись в свои дома в южной части Идлиба и на севере Хамы после многих лет перемещения вооруженными террористическими группами.

Ряд вернувшихся на родину сирийцев выразил свою благодарность сирийской правительственной армией и российскому союзнику за восстановление безопасности и стабильности, отметив, что правительственные учреждения выполнили все их требования и облегчили процесс прибытия. В частности, сирийские власти выделили несколько автобусов, чтобы люди смогли спокойно доехать до своих городов и деревень.

В мастерских учреждений ведутся работы по восстановлению и ремонту инженерных сетей электроснабжения и водоснабжения, которые снабжают людей хлебом, едой и газом.

Напомним, что в середине сентября тысячи граждан Сирийской Арабской Республики, перемещенных в результате терроризма, вернулись в свои деревни и города в северной части Хамы и южной части Идлиба, освобожденные сирийской армией от незаконных вооруженных группировок.

Это произошло несмотря на то, что террористические организации продолжают мешать гражданским лицам пройти через гуманитарный коридор Абу-Духур в юго-восточной части провинции Идлиб. Боевики активно обстреливают сирийских жителей, чтобы они не достигли коридора, который был подготовлен российской и сирийской стороной, чтобы принять тех, кто желает покинуть районы распространения террористов.

Ранее сообщалось, что мирные жители продолжают прибывать на территории провинции Идлиб, подконтрольные сирийской армией, несмотря на все попытки террористических организаций остановить поток людей, проходящих через гуманитарный коридор Абу-Духур.