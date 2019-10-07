Экс-директор Моисеева объяснил, почему певец перестал давать концерты

Москва, 7 октября. Заслуженный артист РФ Борис Моисеев многие годы не выпускает музыкальный материал и перестал давать концерты, а в последнее время не появляется и на публике. Анонимные Telegram-каналы забили тревогу, заявив об ухудшении состояния известного певца.

К примеру, о том, что Моисеев пережил инсульт, заявил Telegram-канал «НеМалахов». Согласно опубликованному там сообщению, окружение артиста боится повторения случившегося, что может еще сильнее подкосить музыканта.

Авторы канала уточнили, что артист слабо реагирует на речь окружающих, движения стали вялыми, поэтому Моисеева перевезли из Юрмалы в Москву, где он, как утверждается, проходит курс лечения. Telegram-канал не исключает, что именно по этой причине могли быть проданы дачи знаменитости в Латвии и Подмосковье.

Nation News удалось связаться с некоторыми представителями артиста, которые прокомментировали появившиеся сообщения о состоянии звезды. Как подчеркнул арт-директор Сергей Горох, СМИ «делают вбросы» каждые два месяца, однако в целом ситуация со здоровьем Моисеева не меняется.

«У него все в обычном режиме. А касательно проблем с речью, то это старая история, факты десятилетней давности. Так что все стабильно, его состояние не меняется», — рассказал он.

Он добавил также, что певец встретил свой день рождения в Майами, а затем провел целый месяц у Лаймы Вайкуле.

Тем временем бывший концертный директор Моисеева Виталий Фроликов, который, по данным СМИ, следит за здоровьем артиста, дал комментарий, свидетельствующий об опасениях.

«Он вообще не работает последние года два или даже три. Все это связано со здоровьем», — объяснил он.

Напомним, киноактер, хореограф и эстрадный певец 4 марта отмечал 65-летие. Близкие друзья вручили имениннику роскошный подарок стоимостью в несколько миллионов — путевку на один из самых дорогостоящих лайнеров в мире.

Сам же виновник торжества признался тогда, что друзья посоветовали ему обратиться к известной парижской прорицательнице. Гадалка была откровенна и заявила, что певец приживет до 86 лет. При этом творческий расцвет женщина пророчила в 55 лет. Певец отметил, что второе предсказание уже сбылось, а через два года у него случился инсульт. С тех пор Моисеев регулярно посещает врачей и следит за питанием.

В июле друг российского исполнителя Горох рассказал, что Моисеев попал в больницу с инсультом в конце 2010 года. Из-за ежедневно ухудшающегося состояния артиста ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец после перенесенного инсульта остался частично парализован, в настоящее время он находится на пенсии.

Моисеев категорически отказался возвращаться на сцену, заявив, что для него выступления остались в прошлом.