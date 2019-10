Военный эксперт объяснил, почему Шойгу не направит все танки РФ против НАТО

Американские журналисты посчитали, что число российских танков существенно превосходит совокупное количество бронированных боевых машин, принадлежащих странам-членам НАТО. Но, по словам военного эксперта Игоря Коротченко, Североатлантическому альянсу не стоит бояться, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направит все эти танки против блока.

Как сообщило американское патриотическое издание We Are The Mighty, ссылаясь на GlobalFirepower.com, Россия располагает 22 тысячами танков, а у всех вместе взятых стран-членов НАТО боевых бронированных машин — 18 тысяч единиц. При этом больше всего танков — 3200 — у Турции, а всего у европейских участниц Североатлантического альянса чуть более 11 тысяч танков.

We Are The Mighty пишет, что победить в противостоянии с российскими танками могут помочь разрабатываемые сейчас в Европе беспилотные танки с ракетным вооружением.

«У нас самая протяженная территория страны. Мы защищаем рубежи не только на западе, но и на востоке, на юге. Масштабы России и протяженность ее границ, очевидно, обуславливают наше танковое превосходство над другими странами и военными блоками. Но глупо утверждать, что все наши танки устремлены против НАТО. Тогда бы они все были сосредоточены на западных границах РФ, но этого нет. Это просто очередная попытка педалировать тему военного противостояния РФ и Запада в лице НАТО, сравнивая наши возможности. СМИ США нагнетают истерию», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам военного эксперта, Россия не собирается противостоять кому бы то ни было. И президент России Владимир Путин, и министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно подчеркивали оборонительный характер российской военной доктрины.