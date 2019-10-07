Россия в Сирии зафиксировала 32 обстрела в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо, Хама

Москва, 7 октября. Российские наблюдатели в Сирии зафиксировали 32 нарушения режима тишины за сутки, сообщили в министерстве обороны России.

Минобороны РФ опубликовало информационный бюллетень о текущей ситуации на территории Сирии. В зонах деэскалации по-прежнему наблюдаются факты нарушения режима тишины. За последние сутки их число достигло нескольких десятков.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 32 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 10, Латакия – 10, Алеппо – 9, Хама – 3», — говорится в сообщении военного ведомства.

Турецкие наблюдатели в свою очередь зафиксировали 17 обстрелов за последние сутки. По их данным, нарушения были допущены в провинции Латакия (12), Идлиб (3) и Хама (2).

В течение суток сотрудники центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Эдбаа провинции Деръа. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7 тонны.