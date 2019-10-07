Лавров прибыл с визитом в Багдад

Багдад, 7 октября. Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Ирака. В Багдаде он проведет встречи с правительством страны.

Как ранее сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, основными темами переговоров станут перспективы развития и укрепления российско-иракских отношений, а также взаимодействие двух стран в топливно-энергетической и гуманитарной сферах. Кроме того, по словам Захаровой, стороны обсудят ситуацию в Ираке и Сирии, обстановку в Персидском заливе, а также проблемы, касающиеся Ирана и палестинских территорий, сообщает RT.

В преддверии поездки Лаврова посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади уточнил, что российский министр не только проведет традиционные переговоры в МИД государства, но и встретится с премьер-министром республики Аделем Абдель Махди и президентом Бархамом Салехом. Также посол уточнил, что главу МИД РФ в поездке будут сопровождать представители российских компаний нефтегазовой отрасли. Они собираются рассмотреть вопрос об увеличении своих инвестиций, передает ТАСС.

Напомним, предыдущие поездки Лаврова в Ирак состоялись в 2011 и 2014 годах. Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким посещал Россию в начале 2019 года.

Отметим, что сейчас в Ираке царит неспокойная обстановка. 1 октября в стране начались антиправительственные протесты. Демонстранты требуют отставки правительства Аделя Абдель Махди, а также выступают за усиление борьбы с коррупцией, снижение уровня безработицы и улучшение качества работы коммунальных служб, сообщает «Взгляд.ру».

Протесты иракцев вылились в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате погибли более 100 человек и пострадали свыше 4 тысяч жителей Ирака.