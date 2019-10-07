Симоньян подверглась травле из-за расследования RT о махинациях Навального с биткоинами

Москва, 7 октября. Скандальный блогер и создатель так называемого ФБК Алексей Навальный ополчился на телеканал RT и его главного редактора Маргариту Симоньян из-за того, что СМИ вывело его мошенническую деятельность с биткоин-кошельками на чистую воду. Так авторы известных политических Telegram-каналов объяснили истеричное поведение Навального, устроившего травлю RT и Симоньян в Сети после митинга 29 сентября.

Поводом для заявления Навального послужила публикация RT в Twitter. Телеканал отметил, что прямой эфир RT о митинге в Москве 29 сентября собрал больше просмотров, чем прямая трансляция на канале Навальный Live.

Вероятно, блогера расстроило, что для телеканала Симоньян эфир события, да еще организованного в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела», прошел лучше, чем для его собственного, поэтому он решил обрушиться с критикой на сотрудников телеканала.

На протяжении нескольких дней Навальный поливал грязью телеканал, его работников и его главреда. Блогер назвал журналистов RT «свинобомжами», «чучундриками» и «олухами», сам канал — «огромной дырой, поглощающей наши деньги и производящие никчемные ролики про кошку Мусю, усыновившую восемь котят», а главу RT в лице Симоньян нарек «глупой женщиной, возглавляющей дыру (RT. — ФАН)» и «боброедкой».

Кроме того, Навальный и его официальный пресс-секретарь Кира Ярмыш заявили, что RT «никто не смотрит». А Ярмыш еще и представила на YouTube отдельный критический материал про телеканал.

Журналисты Russia Today, а также авторы известных политических Telegram-каналов раскритиковали Навального за его некорректное поведение и объяснили, почему блогера так сильно возмутила позиция телеканала, сообщает Nation News. По их мнению, дело вовсе не в количестве просмотров эфира митинга.

Автор канала «Постправда» в своей записи отметил, что Ярмыш и глава ФБК явно кривят душой, говоря о том, что RT никто не смотрит. Он объяснил, что о влиятельности российского канала говорят многие зарубежные авторитетные ресурсы, которые невозможно обвинить в прокремлевской повестке. В качестве примера он привел Medium, Foreign Policy и Vice News.

По данным журналистов этих и многих других СМИ, RT — достаточно весомый ресурс, имеющий большую аудиторию в ряде иностранных государств и способный влиять на мнение людей. Именно этот канал «прогнул» алгоритмы Google или YouTube, пишет «Постправда».

Автор Ortega на своем канале подчеркнул, что изложенная в ролике Ярмыш информация — это «смешная галиматья четырехлетней давности».

«Навальный, руководствуясь принципом «кого не жалко», швырнул Ярмыш на амбразуру с целью запустить откровенно идиотскую сплетню, будто «RT никто не смотрит». Со своей ролью сакральной жертвы девочка справилась прекрасно. Понятно, что у Навального кризис идей, и приходится заниматься тупым самоцитированием», — написал он.

Бывший юрист ФБК, замглавы московского штаба Навального Виталий Серуканов в своем Telegram-канале «Укол Зонтиком» объяснил, что истеричная реакция блогера на эфир RT связана с тем, что многие отказываются «восторженного смотреть ему в рот» и принимать его слова за чистую монету.

Автор «Постправды» также подчеркнул, что озлобленность Навального связана с журналистской деятельностью RT, работники которого проявили интерес к биткоин-кошелькам блогера и мошенническим схемам.

Ранее истеричный выпад блогера в сторону RT прокомментировала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Очередной митинг состоялся в Москве 29 сентября. Акция была согласованной, участие в ней приняли около 20 тысяч человек, что в разы меньше, чем ранее. Даже последователи Навального не поняли, в честь чего устраивалась акция, и решили не тратить на нее время.

Летние политические митинги, большая часть которых не была согласована с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Во время незаконных акций специально обученные провокаторы устраивали в городе беспорядки, провоцировали драки и нападали на правоохранителей.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого представлены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось установить, что участие в подготовке провокаторов принимали иностранные граждане. В частности, в штаб Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон и проводил лекции и тренинги, учил оказывать сопротивление полиции.