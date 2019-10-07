Трехсторонняя миссия ООН — АС — ЕС начала визит в ЦАР

Банги, 7 октября. Трехсторонняя миссия ООН — АС — ЕС прибыла с трехдневным рабочим визитом в Центральноафриканскую Республику. Об этом сообщила миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Отмечается, что визит проходит в поддержку реализации мирного соглашения в ЦАР. В состав миссии высокого уровня вошли: комиссар Африканского союза (АС) по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги, заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа и глава Европейской службы внешних связей Европейского союза (ЕС) по Африке Коен Варваеке.

«Мы вернулись, чтобы подвести итоги выполнения мирного соглашения и посмотреть, какие проблемы мы должны решать совместно с властями страны. Этот визит стал продолжением предыдущего», — сказал Смаил Шерги, передает ABangui.Com.

Ранее стало известно, что совместная миссия, состоящая из представителей Африканского союза, ООН и ЕС, прибыла в Центральноафриканскую Республику, чтобы оценить выполнение мирного соглашения, которое было подписано между властями ЦАР и вооруженными группировками в феврале 2019 года.

Напомним, в ЦАР на протяжении нескольких лет продолжалась гражданская война, однако в августе 2018 года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон Центральноафриканской Республики сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, отмечал представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин.