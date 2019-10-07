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Комитет ООН и власти ЦАР работают над отменой эмбарго на поставки оружия

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Комитет ООН и власти ЦАР работают над отменой эмбарго на поставки оружия

Банги, 7 октября. Представители санкционного комитета ООН и власти Центральноафриканской Республики работают над отменой эмбарго на поставки в страну оружия.

Комитет ООН по санкциям, возглавляемый председателем Хауаджем Каку Адом, и власти ЦАР намерены объединить свои усилия для полной отмены эмбарго на поставки оружия. Для это представители миссии прибыли в Банги, где проработали с 1 по 4 октября.

Представители комиссии занимались сбором информации об эффективном применении санкций, которые были введены резолюциями Совета Безопасности ООН, в частности резолюцией 2127, касающейся оружия, направленного в Центральноафриканскую Республику.

Ранее сообщалось, что совместная миссия, состоящая из представителей Африканского союза, ООН и ЕС, прибыла в ЦАР, чтобы оценить выполнение мирного соглашения, которое было подписано между властями государства и вооруженными группировками в феврале 2019 года. 

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