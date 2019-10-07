Медведь загрыз женщину в Забайкальском крае

Чита, 7 октября. Медведь загрыз жительницу Забайкальского края. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Хилокского района, в котором произошел инцидент.

Тело женщины с рваными ранами рук, головы и туловища было обнаружено в лесу в 100 километрах от села Тэрэпхэн 6 октября. Личность погибшей уже установлена. Уточняется, что ей было 50 лет, сообщает «Ридус». Гибель женщины, встретившей в лесу медведя, подтвердили ТАСС в районной администрации.

В последнее время медведи стали все чаще выходить к населенным пунктам Забайкалья. Это происходит из-за голода в лесу — дикие животные ищут пищу на свалках. Медведи разоряют пасеки и убивают домашних животных, пишет НСН. Так, у села Кука в Читинском районе медведь лазал по домам и загрыз нескольких собак, после чего дикого зверя застрелили. А 1 октября был убит медведь, который напал на одного из жителей села Токчин, передает «Царьград».

Коме того, ранее сообщалось о гибели бывшего депутата Якутии Александра Крылова. Медведь напал на него во время охоты.