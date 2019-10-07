Оппозиционные деятели России через финансируемый Михаилом Ходорковским Фонд Бориса Немцова предоставляют возможности для западного вмешательства во внутренние дела государства.

Российская оппозиция уже давно не пытается скрывать свое сотрудничество с западными структурами, которые якобы стремятся обеспечить в России «нормальную» политическую среду и защитить человеческие права. На деле происходит банальное вмешательство в дела государства через оппозиционных деятелей. Одной из таких структур является учрежденный в Германии и финансируемый Ходорковским Фонд Бориса Немцова, мероприятия которого любят посещать представители либерального движения России.

Ближайшее собрание в рамках действия фонда — «Форум Бориса Немцова-2019» — ожидается 9-10 октября в чешской Праге. На него уже приглашены представители российской общественности и оппозиции. Однако не могли обойти вниманием такое событие и западные структуры, адепты которых в большом количестве примут участие в мероприятии.

Политики Германии и Польши на Форуме Немцова

Олигарх Ходорковский, который известен своей деструктивной деятельностью в России еще со времен ЮКОСа, уделяет работе фонда большое внимание. Ведь это выгодная площадка и оправдание для встреч оппозиции РФ с иностранными организациями и деятелями. Для более удобного контроля за фондом олигарх в руководящий состав поставил своего близкого соратника Владимира Кара-Мурзу-младшего. Он является председателем организации. Причем Кара-Мурза находится в довольно занимательной компании. Помимо Ходорковского, в совете Фонда имеется специалист по «цветным революциям» американец Майкл Макфол, политик Кэти Брин и другие иностранные деятели.

Примечательно, что на «Форум Бориса Немцова-2019» в Праге приедут не менее популярные зарубежные политики и общественные деятели. В расписании мероприятия значатся выступления замминистра иностранных дел Польши Мацея Ланга и замглавы миссии Великобритании в Польше Джейсона Райнберга. На заседании будут присутствовать также представители Свободной демократической партии Германии Катарина Шрайнер и Бернд Шлемер. Для создания «правильного» освещения события на форум приглашены журналисты и телевизионщики из Польши — Паулина Сегень, Мария Пшеломец, Мария Филимор-Слоним и прочие.

Ходорковский готовит новую стратегию для оппозиции

Очевидно, что дружеской встречей такое мероприятие не назвать. Российские оппозиционеры будут обсуждать проблемы прав человека и свободы мысли в РФ с западными кураторами и структурами Ходорковского. Неудивительно, что мероприятие должны посетить основатель ФБК Алексей Навальный, Владимир Милов и мундеп Юлия Галямина. Другими словами, «кукловод протестов» Ходорковский стремится разработать новую стратегию действий после провала оппозиции на выборах и обеспечить западным деятелям возможность для вмешательства в дела России. Именно поэтому на форум приедут столь высокопоставленные зарубежные политики и известные журналисты.

Примечательно, что отдельная роль в заседании форума отведена дочери Бориса Немцова Жанне, которая выступит на мероприятии модератором. Жанна Немцова в 2015 году решила уехать из России в Германию и работать в русскоговорящем сегменте издания Deutsche Welle — того самого издания, которое осуществляло вмешательство в дела РФ, за что и может быть признано иностранным агентом.

Фонд Немцова — инструмент для западного вмешательства

Борис Немцов еще при жизни создал крайне выгодный инструмент для западного влияния на Россию. Речь идет об «Акте Магнитского» — законе, который стал основанием для американского правительства вводить санкции в отношении россиян, которые якобы нарушают права человека. Списки людей, которые попадут под санкции и не смогут осуществлять въезд в США, Немцов составлял сам и любезно передавал американским структурам.

Данный инструмент используется Западом даже после смерти оппозиционера. Ведь его дело по предоставлению вмешательства в дела РФ и введению санкций живет благодаря его дочери и таким деятелям, как Кара-Мурза. Получая солидное финансирование от Ходорковского, зарубежные НКО и организации, подобные Фонду Бориса Немцова, будут и дальше реализовывать стратегию по разрушению аппарата управления в России для дальнейшего создания удобного для себя государства.