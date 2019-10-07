Российские военные оказали гуманитарную помощь мирным жителям провинции Хама

Дамаск, 7 октября. Российские силы, действующие в Сирии, периодически посещают ряд деревень и городов, освобожденных от контроля вооруженных террористических групп, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Цель этих визитов — проверка условий жизни жителей этих районов и оказание медицинской и продовольственной помощи всем нуждающимся.

В последние несколько дней российские силы успели распределить помощь жителям сирийского города Хрейс и района Аль-Хамра в северо-восточной части Хамы. В частности, помощь была распределена среди бедных и нуждающихся жителей, пострадавших от действий запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В предшествующие годы сирийская правительственная армия вела в этом районе военную операцию против джихадистов при поддержке российской авиации.

Помощь, оказанная российскими войсками, включала питание и медицинские услуги, которые оказывались через мобильную клинику, где врачи осматривали детей и пациентов и предоставляли лекарства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Следует отметить, что российская гуманитарная помощь предоставляется Сирии с 2012 года и не ограничивается продовольствием, медикаментами и медицинским персоналом, Москва также направила специальные команды для разминирования оставшихся от террористов мин и взрывных устройств. Кроме того, российская сторона запустила специальную программу по обучению сирийских военных разминированию.

Россия направила два батальона военной полиции, которые развернулись в различных частях Сирии, для поддержания безопасности и защиты гражданских лиц от преступных элементов. В координации с сирийской военной полицией и службами внутренней безопасности российские военные оказывают все виды поддержки сирийской стороне, в том числе и в процессе восстановления разрушенной инфраструктуры.

Гражданское общество, общественные организации и Русская православная церковь тоже не остаются в стороне.

1 Организация запрещена на территории РФ.