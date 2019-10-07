В США представили план по «сдерживанию» России в Черном море

Москва, 7 октября. Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation представил доклад, в котором изложена стратегия сдерживания России в черноморском регионе.

Авторы доклада выражают обеспокоенность тем, что РФ модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

По мнению экспертов центра, чтобы противодействовать «растущему российскому влиянию» в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

Среди других мер в RAND определили расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

«НАТО и ее единомышленники в регионе могли бы усилить сдерживание путем развертывания передовых систем ПВО и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия эффективности российских наступательных ракетных угроз через Черное море. Продолжающаяся помощь Украине и Грузии в развитии их национального оборонного потенциала также способствует региональному сдерживанию», — говорится в рекомендациях доклада.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В НАТО это называет «сдерживанием российской агрессии».

В начале апреля, сообщает «Газета.ru», страны североатлантического альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в черноморском регионе. Принятый пакет мер включает учения, обмен информацией, заходы в порты, а также обучение морских сил и береговой охраны.

Российская сторона заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и отмечала, что будет реагировать на агрессивные шаги со стороны НАТО соответственно. Москва также подчеркивала, что тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав блока, следует подумать о последствиях.

В августе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок никогда не давал обещаний России о нерасширении после окончания холодной войны. Опроверг Столтенберг и то, что это обещание России давали США. По его словам, это было бы «абсолютно неприемлемо».