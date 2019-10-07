Захарова прокомментировала допрос Юмашевой в США

Москва, 7 октября. Депутат Госдумы Инга Юмашева ехала в США на официальное мероприятие и, соответственно, ее документы подтверждали ее официальный статус. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание и допрос российского парламентария агентом ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

«Не знаю, что может быть более серьезным, чем задержать представителя законодательной власти, провести беседу на уровне непонятных спецагентов и сделать какие-то предложения, которые выходят за какие-либо рамки», — сказала дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что имеющиеся у Юмашевой документы подтверждали ее официальный статус. В Штаты депутат приехала по туристической визе.

Захарова уточнила, что допрос Инги Юмашевой проводила не полиция, а ФБР. Это значит, что встреча российского парламентария в аэропорту «была неслучайной». По словам Марии Захаровой, наличие официального статуса определяется буквально в течение 15 секунд, когда сканируют паспорт: в документе указано и кто является приглашающей стороной, и куда направляется человек, и на какой промежуток времени выдана виза.

«Я бы предлагала вам не сомневаться в технологической оснащенности американской стороны. Все они прекрасно знали и все имели возможность проверить», — отметила официальный представитель министерства иностранных дел.

Ранее МИД России заявил протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой. Во внешнеполитическом ведомстве назвали допрос российского парламентария наглой провокацией и очередной враждебной акцией против России и ее представителей, которая нацелена на дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вашингтона.

Напомним, Ингу Юмашеву, прибывшую в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», в аэропорту встретил сотрудник ФБР, который устроил ей часовой допрос и предложил «продолжить общение» позже в неформальной обстановке.