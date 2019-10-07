Названы самые продаваемые интернет-товары в России

Москва, 7 октября. В России чаще всего за 2019 год покупали в Интернете бытовую технику и электронику. Об этом говорят данные платформы фискальных данных «Такском».

Отмечается, что средний чек на покупку электроники составил 8,4 тысячи рублей. Специалистами были нЧаще всего россияне покупали смартфоны, планшеты. На втором месте одежда, обувь и аксессуары. Средний чек на эти виды товаров составил 4,3 тысячи рублей

Как пишет RT, кроме того, жители России часто покупают в Интернете парфюмерию и косметику, продукты питания, товары для ремонта и дома, автомобильные запчасти, книги, а также лекарства.

Ранее были названы товары, которые туристы чаще всего покупают в duty free. Чаще всего путешественники приобретают в duty free парфюмерию, алкогольную продукцию и продукты местных производителей.

Эксперты портала Ozon.travel провели опрос среди 2300 туристов и определили, на какие товары они готовы раскошелиться в duty free в ожидании рейса. Оказалось, что чаще всего — 38% туристов — перед вылетом покупают духи и туалетную воду, еще 31% опрошенных сообщили, что предпочитают приобретать в беспошлинных магазинах национальную еду.

Примерно 16% туристов запасаются алкоголем — чаще всего крепкими напитками. Различные сувениры предпочитают покупать 8% участников опроса, около 5% респондентов не уходят без шоколада и жвачек.

Согласно данным опроса, большинство путешественников — 72% — готовы потратить в duty free не более 100 евро. Примерно 21% респондентов готовы выложить до 300 евро, а лишь 7% тратят свыше 1000 евро.