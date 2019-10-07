Чем Москва ответит на попытки американцев «сдерживать» ВМФ РФ в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation представил доклад о стратегии сдерживания России в Черноморском регионе. Авторы документа обращают внимание, что в последнее время Москва модернизировала Черноморский флот и нарастила силы в Южном военном округе.

Количество военных кораблей США и стран НАТО никак не повлияет на работу Военного-морского флота РФ в Черном море, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По мнению американских аналитиков, чтобы противодействовать растущему российскому влиянию в регионе, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы. Кроме этого, были предложены и другие меры — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

По словам Виктора Баранца, за последние годы Черноморский флот действительно стал другим. Военный обозреватель отмечает, что произошло техническое переоснащение корабельного и подводного состава, а также авиации Черноморского флота.

Военный эксперт рассказал, способны ли Военно-морские силы США сдерживать «растущее влияние» Черноморского флота России и чем ответит на это Москва.

«Если весь флот США залезет в Черное море, то это проблему не решит. Так или иначе для российского Черноморского флота масштабы этого моря очень небольшие. У него есть силы, чтобы достать не только корабли и лодки иностранных государств, а действовать от берега до берега. Каким бы ни было количество кораблей США и других стран НАТО в Черном море, это нисколько проблемы не решает», — заявил Баранец Федеральному агентству новостей.

Россия и в море, и на берегу «стоит хорошо», говорит военный эксперт. Черноморский флот способен делать свою работу эффективно, поясняет он.

«Чрезвычайно важно, как та или иная сторона может простреливать пространство над Черным морем в воздухе, на воде и под водой. У нашего флота есть все инструменты для этого», — сказал собеседник ФАН.

Однако с другой стороны России следует учитывать, что в этом море работают корабли черноморских стран НАТО, напоминает Баранец.

«За счет наращивание военно-морских сил этих стран США пытаются устроить противостояние с российским Черноморским флотом», — сообщил военный обозреватель.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В НАТО это называют «сдерживанием» РФ.

В начале апреля страны североатлантического альянса согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в черноморском регионе. Принятый пакет мер включает учения, обмен информацией, заходы в порты, а также обучение морских сил и береговой охраны.

Российская сторона заявляла, что расширение НАТО на восток противоречит ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и отмечала, что будет реагировать на агрессивные шаги со стороны альянса. Москва также подчеркивала, что тем, кто стремится включить Украину или Грузию в состав блока, следует подумать о последствиях.

В августе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок якобы никогда не давал обещаний России о нерасширении после окончания холодной войны. Опроверг Столтенберг и то, что это обещание России давали США. По его словам, это было бы «абсолютно неприемлемо».