Додон по-русски поздравил Путина в Facebook

Кишинев, 7 октября. Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения. Текст поздравления на русском языке с переводом был опубликован в Facebook-аккаунте главы Молдавии.

«Сердечно поздравляю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с днем рождения, искренне желаю ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России», — говорится в поздравлении.

Додон также выразил убежденность, что опыт, энергия и силы президента России будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей в развитии и модернизации страны, повышение благосостояния россиян и усиление роли Москвы на международной арене. Кроме того, президент Молдавии подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по двусторонней программе Москвы и Кишинева.

«Выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов», — добавил Игорь Додон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на день рождения. Напомним, российский лидер отмечает день рождения 7 октября, в этом году ему исполняется 67 лет. По словам Пескова, президент России проведет этот день вместе с родными.

Также накануне дня рождения российского лидера появилось видео поездки Владимира Путина и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в сибирскую тайгу. На записи глава государства любуется пейзажами, гуляет и собирает грибы. В качестве сувенира Путин привез из тайги шишку.