Как Владимир Путин отмечал свои дни рождения

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет. Редакция Федерального агентства новостей подготовила инфографику о том, как самый влиятельный в мире человек отмечал свои дни рождения.

2000 год (48 лет). Первый свой день рождения на посту президента Владимир Путин отмечал в Павловске. Тогда нового главу государства поздравляли полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Виктор Черкесов, а также губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимир Яковлев и Валерий Сердюков. На праздновании, которое проходило в ресторане «Подворье», также присутствовали тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, актер Михаил Боярский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и другие.

В тот день Владимир Путин также провел встречу с президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном, а вечером посетил премьеру оперы Петра Чайковского «Мазепа».

7 октября 2001 года президент России проводил экстренное совещание с министром обороны РФ Сергеем Ивановым, директором ФСБ Николаем Патрушевым и начальником Генштаба ВС РФ Анатолием Квашниным. Встреча касалась стартовавшей в Афганистане военной операции США и Великобритании «Несокрушимая свобода». Вечером того же дня Владимир Путин вместе с семьей отправился в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

2002 год (50 лет). Свой юбилей президент отмечал в столице Республики Молдова — Кишиневе, где проходил саммит СНГ. После съезда глав стран-членов Содружества пригласили на праздничный обед в российское посольство. Вечером того же дня, уже после возвращения в Москву, для главы российского государства, членов правительства, руководства Федерального Собрания и Администрации президента был организован званый ужин.

Свой 51-й день рождения в 2003 году Владимир Путин отметил в Северной столице. Сначала он провел встречу с избранным губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и вице-президентом правительства Владимиром Яковлевым, после чего отправился к набережной Невы, где его ждал теплоход New Island. Там состоялся праздничный банкет, на котором присутствовали генпрокурор Владимир Устинов, управляющий делами президента Владимир Кожин, ректор СПбГУ Людмила Вербицкая, Александр Розенбаум, Михаил Пиотровский, актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский. Особыми гостями были школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич и тренер по дзюдо Анатолий Рахлин.

В 2004 году Путин отмечал день рождения в Константиновском дворце Стрельны (Санкт-Петербург). Там был дан званый ужин, на котором присутствовали почетные граждане Петербурга: Кирилл Лавров, Игорь Спасский, полпред в СЗФО Илья Клебанов и руководители петербургских силовых структур. После завершения торжества в Нижнем парке был организован праздничный фейерверк.

7 октября 2005 года в рамках саммита организации «Центрально-Азиатское сотрудничество», проходившего в Санкт-Петербурге, Владимир Путин встретился с главами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. После рабочего совещания главы государств отправились на торжественный завтрак. Чуть позже президент провел встречу с актером Кириллом Лавровым, губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко и председателем городского ЗакСа Вадимом Тюльпановым. Вечером того же дня у главы государства состоялась встреча с канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

2006 год. В этот день Владимир Путин по традиции посетил Северную столицу и провел встречу с губернатором Валентиной Матвиенко.

В 2007 году президент встретился с постоянными членами Совбеза РФ, военным руководством страны, офицерами и членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Тогда торжества проводились в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

Утро 2008 года началось с рабочей командировки в Санкт-Петербург. В Константиновском дворце президенту был продемонстрирован фильм «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным», после чего гарант посетил 77-ю сессию Генеральной ассамблеи Интерпола.

2009 год. Исполнявший на тот момент обязанности премьер-министра России Владимир Путин встретился с президентом РФ Дмитрием Медведевым. Далее глава правительства встретился с писателями Андреем Битовым, Алексеем Варламовым, Сергеем Лукьяненко, Юрием Поляковым, Татьяной Устиновой, публицистом Александром Архангельским и другими.

2010 год. Владимир Путин прилетел в Северную столицу, где участвовал в совещании по реализации программ развития ведущих университетов страны.

7 октября 2011 года премьер-министр Путин провел в столице, где выступил на совещании по вопросам ОПК.

В 2012 году президенту страны Владимиру Путину исполнилось 60. Юбилей глава государства отметил в Санкт-Петербурге, в кругу родных и друзей. Рабочих встреч не было, поздравления он принимал по телефону.

7 октября 2013 года президент отмечал на Бали, где проходил саммит АТЭС. Перед пленарным заседанием лидеры стран поздравили Владимира Путина с днем рождения.

7 октября 2014 года президент взял отгул и отправился в сибирскую тайгу. Там, по заявлению самого Владимира Путина, он прошел по горам более десяти километров.

2015 год. Совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, где активно обсуждалась военная операция в Сирийской Арабской Республике. Вечером того же дня президент принял участие в хоккейном матче Ночной хоккейной лиги. В команде главы государства играли Сергей Шойгу, хоккеисты Павел Буре, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов и Александр Якушев. Матч проходил в Сочи.

В 2016 году президент отметил день рождения в кругу семьи.

2017 год. Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации, после которого Владимир Путин встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

2018 год. Владимир Путин провел день рождения в кругу родных, близких и друзей. Одним из приглашенных гостей также стал экс-премьер-министр Италии Берлускони.

2019 год. По информации, озвученной пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, свое 67-летие Владимир Путин планирует отметить на природе с семьей и близкими друзьями.