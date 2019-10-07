Роспотребнадзор не рекомендует покупать продукты «с рук»

Москва, 7 октября. Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или спрашивать у продавцов документы на продукцию и медкнижку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В надзорном ведомстве предупреждают, что продукция, произведенная и упакованная в домашних условиях, может быть опасна для здоровья.

Среди причин, по которым купленный «с рук» продукт может навредить, Роспотребнадзор выделил нарушение рецептуры выработки продуктов (особенно составных продуктов животного и растительного происхождения) и нарушение правил проведения дезинфекции.

Дополнительная опасность кроется в том, что при приготовлении продуктов дома в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты.

Отмечается, что «домашняя» продукция зачастую может быть заражена возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и других заболеваний еще на этапе создания. На заводах же, как правило, организован закрытый цикл производства, который предотвращает подобные риски.

Кроме того, целый ряд проблем незаводского производства связан с упаковкой продуктов.

Производственная упаковка, в отличие от «частной», гарантирует безопасную транспортировку и хранение товара. Если продукты произведены в домашних условиях, назначение упаковки может вовсе не соответствовать продукту.

Еще одна серьезная причина, по которой не стоит приобретать «домашние» продукты, — частое отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.

Роспотребнадзор напоминает, что, приобретая продукты с рук, потребитель вправе запросить у торговцев ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

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