Москва, 7 октября. Работодатели чаще всего ищут продавцов, производственников и строителей, при этом наиболее высокие зарплаты предлагаются именно в сфере строительства. Об этом говорят итоги исследования портала «Авито Работа».

Названы сферы работы в РФ с наиболее высокими зарплатами. Отмечается, что среднемесячная зарплата россиян составила 38285 рублей. При этом наиболее высокие зарплаты предлагают в строительной сфере (50,4 тысячи рублей), фитнес-центрах и салонах красоты (48,8 тысячи), а также автомобильном бизнесе (46,2 тысячи).

Как пишет РИА Новости, меньше всего платят работникам сферы образования и науки (26,9 тысячи), бухгалтерии и финансов (30 тысяч рублей в месяц) и административной работы (30,4 тысячи).

Самые высокие среднемесячные начисленные зарплаты в июне 2019 года были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа — 173 тысячи рублей.

Были названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России. На втором месте по величине заработной платы — сфера производства табачных изделий, где получают в среднем по 113 тысяч рублей. Далее идет направление воздушного и космического транспорта — 128,4 тысячи рублей. При этом в июне самую низкую зарплату получали работники сферы производства одежды — 20,2 тысячи рублей, производства текстильных изделий — 25,8 тысячи рублей и производства мебели — 26,1 тысячи рублей.

В среднем россияне в июне текущего года получили по 49,3 тысячи рублей, что на 7,7% больше уровня того же периода 2018 года.

Ранее эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России. Результаты исследования компании HeadHunter показали, что кадровые службы сталкиваются с нехваткой претендентов на позиции рабочих со средним или средне-специальным образованием (43%), либо квалифицированных специалистов с высшим техническим образованием (41%).

К первой категории можно отнести вакансии токаря, слесаря, техника на заводе и другие. При этом, как уточнили специалисты, самыми главными навыками работников с высшим техническим образованием являются узконаправленные знания и навыки (73%), владение IT-системами и навыки программирования (49%), добросовестность и дисциплинированность (43%).