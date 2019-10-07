Задержанные в Ливии россияне впервые встретились с адвокатом

Триполи, 7 октября. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, которых с весны удерживают в ливийской тюрьме, впервые встретились со своим адвокатом Мухаммадом Али Айадом. Об этом сообщили в пресс-службе ФЗНЦ.

Как уточнили в пресс-службе, встреча, длившаяся два часа, состоялась 6 октября. Ее удалось организовать под давлением фонда, а также при поддержке МИД РФ и международных неправительственных организаций. Россиян удерживают в самой страшной ливийской тюрьме — «Митига». Именно здесь и прошла встреча, при этом представители тюремной администрации ни на секунду не оставили сотрудников ФЗНЦ наедине с юристом. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что говорить об адвокатской тайне в данном случае не приходится. Кроме того, Мухаммаду Али Айаду не предоставили материалы дела, объяснив это «высокой секретностью».

«То есть адвокат должен защищать людей, находящихся без малого пять месяцев в застенках, даже не понимая, в чем их обвиняют, и на чем эти обвинения строятся!» — заявил Малькевич.

Адвокату удалось выяснить, что россияне здоровы. Также стало известно, что Шугалей уже месяц находится в одиночной камере. Защитник передал сотрудникам ФЗНЦ записки от родственников и заверил, что будет добиваться справедливости.

Отметим, что Мухаммад Али Айад еще 28 августа получил разрешение от директора Аппарата противодействия организованной преступности и терроризму Генеральной прокуратуры Ливии на встречу с россиянами, однако более месяца юриста просто не пускали в тюрьму. Также защитник направил ходатайство в Генеральную прокуратуру Ливии. В ответ ему сообщили, что никакого дела или обвинения в отношении сотрудников ФЗНЦ в настоящее время нет.

В пресс-службе фонда подчеркнули, что граждане РФ были просто захвачены RADA — так называемыми «Специальными силами сдерживания». Эта организация занимается «исполнением политики безопасности, которую ставит государство в области борьбы с преступными группами, занимающимися организованной преступностью, контрабандой, наркоторговлей, торговлей оружием и/или топливом, а также воровством и пиратством». В ФЗНЦ подчеркнули, что сотрудники фонда ничем подобным не занимались, а в Ливии вели исключительно научную деятельность.

«По сути, они просто были похищены боевиками, легализовавшимися в составе RADA», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что Мухаммад Али Айад, по его словам, «брал дела по насильственным похищениям, которым подверглись представители бывшей власти, в тюрьмах Мисрата, Триполи и Аз-Зинтан — и добился их освобождения». В фонде подчеркнули, что предъявляли высокие требования при поиске защитника для своих сотрудников. Мухаммад Али Айад имеет ливийское гражданство и право выступать перед всеми апелляционными судами Ливии.

Напомним, Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана задержали, когда россияне проводили в Ливии социологическое исследование на территории, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Как отмечал Александр Малькевич, после задержания сотрудникам ФЗНЦ не предоставили адвокатов и даже не дали возможности совершить телефонный звонок.

Ранее Федеральное агентство новостей организовало поездку в Ливию своих корреспондентов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Журналисты намеревались увидеться с находящимися в тюрьме россиянами. Местные власти обещали устроить встречу, однако она в итоге так и не состоялась. Таким образом, заверения представителей Триполи оказались лишь приманкой для корреспондентов ФАН.

Ливия оказалась в кризисной ситуации в 2011 году, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. На данный момент в стране установилось двоевластие. На одной стороне конфликта находится маршал Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в Ливии, а также за освобождение страны от террористов. Ему противостоит возглавляемое Файезом Сарраджем ПНС, которое активно сотрудничает с террористами.