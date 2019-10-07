Диетолог назвала самые полезные виды хлеба

Москва, 7 октября. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб наиболее полезен для организма человека. В список, составленный специалистом, вошли несколько видов хлебобулочных изделий.

По словам Соломатиной, при выборе хлеба необходимо руководствоваться прежде всего его составом. Оптимально, если он приготовлен из муки, воды и соли. Традиционно из этих ингредиентов готовят восточный хлеб: лаваш, пури и питу. Также врач-диетолог назвала полезными итальянскую чиабатту и хлеб с отрубями. При этом предпочтительно, чтобы мука, из которой приготовлен хлеб, была ржаной или второго сорта.

«На первое место по полезности я поставила бы настоящий ржаной хлеб. Но чаще всего ржаной хлеб, как написано большими буквами на упаковке, в своем составе ржаной муки не имеет или ее крайне мало. Не нужно обольщаться», — предупредила Елена Соломатина в комментарии «Вечерней Москве».

Ранее врачи назвали полезные продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца, и блюда, которые лучше исключить из рациона. По мнению специалистов, поддержать здоровье сердца помогут: ограничение количества сахара в рационе, отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы, а также употребление фасоли, кураги и орехов.