Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге

Москва, 7 октября. Появилось видео отдыха президента России Владимира Путина в компании министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге, накануне дня рождения главы государства.

На записи глава государства любуется пейзажами, гуляет на природе и собирает грибы. В качестве сувенира Путин привез из тайги шишку. Глава Минобороны выкопал куст брусники, который президент посоветовал ему посадить на даче.

По время прогулки на высоте около двух тысяч метров Шойгу отметил, что такой же чистый воздух, как в тайге, нужен Москве. Глава государства поддержал министра.

«Надо стремиться», — подчеркнул Путин.

Это не первый случай, когда Путин отдыхает в Сибири. В прошлом году во время отпуска он побывал в Туве, где вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым сплавился на лодке по одной из рек, совершил прогулку по горам и собирал ягоды.

В 2017 году президент также провел два дня в Сибири. Тогда он занимался подводной охотой и рыбачил в горных озерах.

Одна из первых поездок Путина на отдых в Сибирь прошла в 2007 году. Тогда российский лидер в компании князя Монако Альбера II сплавился на лодке по порогам Енисея, пройдя почти полсотни километров и попутно занимаясь рыбалкой.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о планах президента на день рождения, которое он отметит 7 октября, сообщила газета «Известия». По его словам, Путин в этом году возьмет выходной и отметит праздник с близкими на природе.

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, ныне — Санкт-Петербурге. В этом году ему исполнится 67 лет.