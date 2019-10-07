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США передали ответственность за судьбу захваченных в регионе боевиков ИГ Турции

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США передали ответственность за судьбу захваченных в регионе боевиков ИГ ТурцииВашингтон, 7 октября. Турецкие власти, а не власти США теперь будут нести ответственность за дальнейшую судьбу задержанных в регионе за последние два года боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Решение Вашингтона в виде письменного заявления Гришэм представила по итогам телефонных переговоров американского лидера Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

В документе подчеркивается, что европейские страны отказались забрать и предать суду своих граждан, присоединившихся к ИГ и захваченных в регионе.

Вашингтон, по словам пресс-секретаря Белого дома, также не намерен тратить деньги своих налогоплательщиков на их содержание, поэтому передает ответственность турецкой стороне.  

«Турция теперь будет нести ответственность за всех террористов ИГ, захваченных в регионе в течение последних двух лет в результате нанесения Соединенными Штатами поражения местному «халифату» [ИГ]», — проинформировала Гришэм.

По данным Пентагона, более 11 тысяч террористов в настоящее время находятся под стражей более чем в 30 сирийских центрах содержания, расположенных на территории, подконтрольной арабо-курдскому формированию «Сирийские демократические силы».

Американская сторона неоднократно выступала с призывом к международному сообществу забрать и предать суду своих граждан, которые присоединились к террористической группировке и впоследствии были взяты в плен в Сирии силами США и их партнеров.

Трамп также предупреждал союзников из Европы, что в противном случае боевики будут отпущены.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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